На срочную службу из Астаны призвано 1 284 человека

Весной 2026 года в военкомате Астаны медицинской комиссией использовалась информационная система «е-медосмотр». Об этом сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны города Астаны Ануар Аубакиров на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Закончился весенний призыв за 2026 год, в армейский строй поставлено более 21 тысячи человек. В том числе из Астаны призвано 1 284 человека, из них в Вооруженные Силы — 703, в Национальную гвардию — 405, в Пограничную службу — 119, в Министерство по чрезвычайным ситуациям — 30, в службу Государственной охраны — 27. В рамках цифровизации местных органов управления, с 2020 года в Министерстве обороны ввели новую информационную систему «смарт-военкомат». Этот проект включает в себя совокупность цифровых решений, направленных на максимальное сокращение участия физических и юридических лиц по вопросам воинского учета, — сказал А. Аубакиров.

По его словам, ключевым моментом в системе является интеграционный шлюз, предназначенный для ведения персонального воинского учета. В рамках проекта реализованы и успешно функционируют следующие нововведения. Это автоматическая постановка граждан на воинский учет при внутренней миграции, а также постановка граждан на воинский учет при прохождении приписки — автоматическая приписка граждан, которым исполняется 17 лет. Весной текущего года в военкомате Астаны медицинской комиссией использовалась информационная система «е-медосмотр», которая в рамках проекта «смарт-военкомат», отражается в личном кабинете. Данная система интегрирована с другими медицинскими системами, которые отражают сведения о диспансерном учете, наличии заболеваний.

Спикер напомнил, что в помощь военнослужащим работает также система «Sarbaz», которая определяет рейтинг и предоставляет военнослужащим срочной службы доступ к электронной базе. Тем, кто служит хорошо, через систему распределяются образовательные гранты. В настоящее время предусмотрены отсрочки по кредитам для военнослужащих срочной службы, имеется возможность получить образование в военных вузах.

Напомним, что в рамках весенней призывной кампании на срочную воинскую службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан было призвано более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.