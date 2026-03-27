Специалисты терминологической комиссии должны знать иностранные языки – Алихан Байменов

Алихан Байменов принял участие в подкасте BIZDIÑ ORTA, где выразил мнение, что в Терминкоме, в первую очередь, обязательно должны быть люди, знающие языки тюркских народов.

— На мой взгляд, в Терминкоме, в первую очередь, обязательно должны быть люди, знающие языки тюркских народов — турецкий, азербайджанский, татарский, узбекский, кыргызский. Потому что, когда мы бываем в этих странах, оказывается, что некоторые слова в привычно используемых нами словосочетаниях там употребляются в других значениях. Во-вторых, должны быть люди, владеющие английским языком. Потому что большинство новостей в мире сообщаются на этом языке. В-третьих, нужны люди, знающие арабский и китайский языки. В-четвертых, должны быть представители больших диаспор, проживающих у нас, казахов из Китая, Монголии, Узбекистана, — сказал Алихан Байменов в подкасте.

Спикер сообщил, что вышеперечисленные предложения он довел до руководства Института языкознания.

— В жизни и взрослый человек, и ребенок ищет легких путей. Если в казахском слове нет подходящего слова, он употребляет слово из языка, который знает, — сказал председатель Управляющего комитета Астанинского хаба Алихан Байменов.

Ранее сообщалось, что в Конституции предлагают обновить используемую терминологию. Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин отметил, что действующая Конституция нуждается в модернизации терминологического аппарата.