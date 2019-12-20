Спешки при переходе на латиницу допускать нельзя – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спешки при переходе на латиницу допускать нельзя. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу перехода на латиницу, спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно выверенная позиция, необходимо всесторонне проанализировать и проработать все аспекты нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными, поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу.

«Нужна реформа казахского языка, если хотите модернизация нашего языка. Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык в таком судьбоносном для нации вопросе, кампанейщина и легковесность недопустима», - подчеркнул Касым-Жомар Токаев.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.