+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 384.46 EUR 428.10
RUB 6.16 CNY 54.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Спешки при переходе на латиницу допускать нельзя – Касым-Жомарт Токаев

20 Декабря 2019 13:28
Поделиться:
Спешки при переходе на латиницу допускать нельзя – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спешки при переходе на латиницу допускать нельзя. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Казахстане упростят процедуру регистрации политических партий
Президент поручил сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы Государство берет под крыло альтернативные мнения – член НСОД Ерлан Саиров Президент РК поручил приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов

«По вопросу перехода на латиницу, спешки в этом вопросе допускать нельзя. Требуется тщательно выверенная позиция, необходимо всесторонне проанализировать и проработать все аспекты нового алфавита. Предложенные три варианта латиницы оказались несовершенными, поэтому нужен поистине научный подход к этой проблеме, которую упрощать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что речь не идет о простом переложении кириллицы на латиницу.

«Нужна реформа казахского языка, если хотите модернизация нашего языка. Ждем авторитетного мнения наших ученых. Еще раз заявляю, что мы реформируем именно казахский язык в таком судьбоносном для нации вопросе, кампанейщина и легковесность недопустима», - подчеркнул Касым-Жомар Токаев.

Напомним, первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

О создании Нацсовета Глава государства объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Национальный совет возглавил Президент Республики Казахстан. Принцип работы Нацсовета ранее объяснил советник Президента Ерлан Карин.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нацсовет-2019,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив