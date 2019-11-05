Спектакль о Беимбете Майлине представили алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел спектакль в честь 125-летия великого казахского писателя Беимбета Майлина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Актеры Костанайского областного казахского театра драмы имени Ильяса Омарова сумели показать зрителям детство, юношество и последние годы жизни известного писателя. Главную роль писателя исполнил Нурлан Байшин.

Беимбет Майлин рано лишился родителей и воспитывался у бабушки Байдас. Начал учиться у аульного муллы. С юных лет у него было особое стремление к учебе. В молодости принимал активное участие в общественной жизни аула и занимал разные руководящие должности, а также работал в редакциях газет и журналов, писал статьи, очерки, стихи.

Почти весь творческий потенциал писатель отдал служению новым идеалам, искренне веря, что наступит светлое будущее. Но, как и многие люди своего поколения, попал под молох сталинских репрессий, став жертвой беззакония. Он был расстрелян в феврале 1938 года, на 43-м году жизни.

«Спектакль рассказывает во многом его биографию и актеры, которые специально приехали сюда, сумели искусно передать его последние годы жизни точно так, как это было отображено в архивах. Его труды в то время высоко оценили Мухтар Ауэзов, Ильяс Жансугуров, Сакен Сейфуллин и другие выдающиеся личности», - сказал заместитель председателя Союза писателей Бауыржан Жакып.





Спектакль был показан в Казахском государственном академическом театре драмы имени Мухтара Ауэзова. Здесь присутствовали ученые, представители творческой интеллигенции, потомки писателя, педагоги и молодежь.

Внучка Беймбета Майлина Дамен Сейтжанова поблагодарила актеров за постановку, а зрителей за поддержку.

Режиссер-постановщик спектакля Алия Баймахан отметила, что творческое наследие великого казахского писателя Беимбета Майлина способствует сохранению национальной идентичности, развитию духовных и образовательных ценностей у подрастающего поколения.

«Да, мы проводили большую исследовательскую работу, искали информацию в библиотеках, архивах, беседовали с разными людьми. Хотели показать его жизнь с разных сторон, не только как писателя, но и каким он был мужем, отцом. Нам важно, чтобы молодежь не забывала свою историю и знала о таких интересных и интеллектуальных личностях. Его жизненный путь был тернист и полон событий, он прошел через многое. Я считаю, это пример для подражания, когда человек целеустремлен и истинный патриот своего народа, своей страны», - отметила режиссер.

Ранее премьера театрального представления впервые состоялась на родине самого писателя в Костанайской области. В дальнейшем спектакль покажут в других регионах страны.

Отметим, что организатором спектакля выступил акимат города. Главной его целью была продвижение духовно-нравственных ценностей Казахстана, формирование актуальной галереи образов великих казахских поэтов и писателей.