Спектакль «Борте» показали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Туркестанский музыкально-драматический театр представил столичным зрителям спектакль «Борте», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пьесу о супруге великого правителя Чингисхана Борте написал драматург, лауреат Государственной премии РК Дулат Исабеков. В ней описываются знакомство Чингисхана и Борте в детстве, Вознесение шанырака и великие исторические события того времени. Он также показывает решающую роль мудрой Борте в жизни ее сына.

В качестве режиссера-постановщика был приглашен директор Генуэзского Национального театра в Италии, известный режиссер, актер и композитор Давиде Ливермор. Вторым режиссером выступил итальянец Карло Шаккалуга, сценографом стала Анна Варалдо, сформировавшая свой почерк в Америке и Германии. Музыку к спектаклю написал композитор Хамит Шангалиев.

«В настоящее время критика на спектакль идет не в профессиональном плане, а за потраченные средства. Искусство во все времена требовало большого труда и финансов. За рубежом есть слово «донейшн». То есть, сам народ оказывает особую помощь искусству. Наиболее востребованной областью искусства являются театры и библиотеки. Зачем строить театры и библиотеки, если наше поколение не читает книг, не обогащается духовно от театра? Надо помогать искусству. Конечно, то, что мы пригласили зарубежных режиссеров, не означает, что казахстанские режиссеры им в чем-то уступают. Однако необходимо наладить межнациональные отношения, обменяться опытом с другими странами. Туркестан - молодой город с глубокой историей. Мы пригласили иностранных специалистов для того, чтобы показать этот город не только республике, но и миру», - сказала директор Туркестанского музыкально-драматического театра Айнур Копбасарова.

По словам директора театра, 22-23 июня 2022 года спектакль «Борте» отправится на гастроли по нескольким городам Италии.

При этом директор театра ответила на вопрос, почему билеты в театр стоят дорого.

«Почему в Казахстане талантливые актеры выступают на свадьбах? Думаю, все начнется со стоимости билета. Потому что средства должны быть потрачены на искусство, и это должен быть возврат средств. На больших премьерах наши билеты стоят от 2 тысяч до 25 тысяч тенге, а в обычные дни - от 2 до 8 тысяч тенге. На спектакль «Борте» зрители прилетают из разных городов. В Туркестанском театре мы провели пять спектаклей, все прошли с аншлагами, билеты продавались. В свое время родители говорили о своей молодости, что билет в театр дороже билета в кино. И сейчас мы не жалеем денег на зарубежные голилвудские фильмы, а на труд своих артистов не тратим полторы тысячи тенге. В Москве знаменитый театр «Современник» организовал показ спектакля «Фариза» из независимого Казахстана. Билеты на спектакль «Фариза» тогда стоили 20 тысяч рублей, это 100-120 тысяч тенге. Поэтому театр - это очаг высокой культуры, родина духовного богатства», - сказала А. Копбасарова.

Напомним, 9-10 октября состоялось открытие Туркестанского музыкально-драматического театра. Дебютной постановкой на сцене театра стала «Борте» по пьесе известного писателя-драматурга, лауреата государственной премии РК Дулата Исабекова.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев объяснил на пресс-конференции в СЦК, почему на постановку спектакля выделили 246 млн тенге.



