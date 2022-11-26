Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Спецвыпуск с церемонии инаугурации Президента РК покажут республиканские телеканалы

26 Ноября 2022, 18:06
Спецвыпуск с церемонии инаугурации Президента РК покажут республиканские телеканалы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня вечером республиканские телеканалы покажут спецвыпуск с церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

«Сегодня в 21:30 часов в эфире республиканских телеканалов покажут специальный выпуск с церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева», - говорится в сообщении.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации можно прочесть здесь.


Теги:
Новости по теме
Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации
Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК
Читайте также
Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
Полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии инаугурации
Глава государства подписал указ о некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты РК
Президент РК подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов
Президент РК назначил выборы депутатов Сената Парламента РК на 14 января
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по реализации предвыборной программы Президента РК
Президент РК: Наградой для всех будет чистая совесть и признание народа
Президент РК подписал указ о Концепции развития сельских территорий
Новости партнеров
Популярное
1 Международные инспекторы не выявили незаявленного вооружения в Атырауской области
2 Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане
3 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
4 Боксер, рискуя жизнью, спас из огня своего соседа в Петропавловске
5 Штормовое предупреждение объявили синоптики в 20 регионах Казахстана

Лента новостей