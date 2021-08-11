Спецсчет для пожертвований пострадавшим от засухи откроют в Мангыстау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сложная ситуация сложилась c необоснованным ростом цен на корма и отруби. Необходимо оперативно реагировать на факты необоснованного роста цен, в рамках существующего законодательства. Об этом заявил на прошедшем 10 августа заседании Республиканского оперативного штаба по кормообеспечению при Министерстве сельского хозяйства РК и. о. министра Е.Карашукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Особо хочу подчеркнуть важность проведения разъяснительной работы среди тех, кто продает корма и отруби, напоминая, что антигуманно наживаться на бедах людей, попавших в трудную ситуацию из-за засухи. Также нужно проконтролировать, чтобы в этом деле не появились посредники», - сказал и. о. министра.

Созданные региональные фонды помощи пострадавшим регионам, должны активизировать работу по сбору средств, кормов. Для организации логистики доставки помощи, региональные штабы должны владеть конкретными объемами собранных ресурсов.

«Прошу вас поддержать деятельность волонтерских организаций, которые по собственной инициативе уже поставили пострадавшим регионам 150 вагонов сена (15 вагонов Аральскому району и 135 вагонов Мангыстауской области) и намерены довести объемы поставок до 2000 вагонов», - отметил глава ведомства.

Им необходимо оказать всестороннею помощь в решении организационно-технических и иных проблем, подключить к данной работе бизнес сообщество.

«Я попросил акимат Мангыстауской области открыть специальный счет, на который все небезразличные граждане и коллективы Казахстана могли бы отправлять пожертвования. Министерство сельского хозяйства приняло решение направить на помощь нуждающимся фермерам и ЛПХ Мангыстауской области свою однодневную заработную плату. Думаю, в стороне не останутся и другие компании», - сказал Е. Карашукеев.

Еще одной проблемой становятся степные пожары. В Карагандинской области выгорели 39 тыс. га пастбищ, вспыхнули пожары на пастбищах Актюбинской области.

«Соблюдение противопожарных правил повсеместно должно быть в приоритете. Это касается не только животноводов, но и земледельцев, которые должны своевременно провести опашку посевов», - отметил и. о. министра.