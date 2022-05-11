11 Мая 2022 21:15

Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Жители Костаная и общественные организации города окажут благотворительную помощь пострадавшим в результате крупного пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Количество семей, пострадавших от пожара, увеличилось. Днем ранее сообщалось о 13 семьях, сегодня количество таких семей составило 15.

«Начала работу оперативная комиссия с привлечением независимых экспертов по определению суммы ущерба. После предоставления соответствующего заключения будет принято решение по размеру суммы для возмещения причиненного ущерба. Соответствующими службами акимата города проводится работа по восстановлению правоустанавливающих документов на недвижимое имущество. В настоящее время в восстановлении документов нуждаются 6 семей. Управлением по ЧС предоставляются все необходимые справки для оперативного решения данного вопроса», - сообщил на брифинге аким Костаная Марат Жундубаев.

По словам акима, многие горожане и организации оказывают благотворительную помощь пострадавшим, в связи с чем общественным фондом «Сүйікті Қостанай» открыт специальный счет, реквизиты которого размещены в СМИ и социальных сетях.

Между тем, в качестве первой необходимой помощи каждой семье выплачено по 200 тыс. тенге, также оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов с привлечением волонтеров. Органами занятости Костаная также проводится работа по оказанию единовременной социальной помощи в размере 70 МРП. До 13 мая эти выплаты получат все пострадавшие семьи.

Ранее сообщалось о том, что крупный пожар в Костанае перекинулся с камышей на жилые дома, в результате чего пострадали 13 семей, которые остались без крыши над головой.