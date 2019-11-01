Спецрейд по социальным магазинам провели в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Средняя цена социального хлеба в Туркестанской области – 71,5 тенге. Однако в некоторых магазинах его цена выросла до 75 тенге. Об этом сообщил начальник областного управления предпринимательства и торговли Нурлан Байгут в ходе организованного специального рейда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, был организован специальный рейд. Рабочая группа ведет работу по предотвращению роста цены на социальный хлеб в областном центре, городе Туркестан. В рамках рейда, специалисты совместно с представителями СМИ посетили ряд маркетов и социальных магазинов, где ознакомились с ценами на хлеб и продукты питания. О проводимых мероприятиях в целях стабилизации ситуации рассказал в ходе рейда начальник областного управления предпринимательства и торговли Нурлан Байгут.

«На сегодня заключен ряд договоров о предоставлении пшеницы в город Туркестан по низкой цене. Также составлен договор с местной пекарней ТОО «Акжол». В день пекарня выпекает до 25000 булок хлеба, это количество обеспечивает 70 процентов потребности населения. Для выпечки соцхлеба пекарня будет снабжаться мукой первого сорта по низкой стоимости. Обеспечивая производителей недорогим сырьем, мы стабилизируем цены на соцхлеб. Ежедневно хлеб 1 сорта реализуется в 20 местах ( соцмагазины, торговые дома «Шапагат», «Береке») по 75 тенге. Однако по области средняя цена на соцхлеб составляет 71,5 тенге. Специалисты также ведут контроль за фактическим весом хлеба», - сказал Нурлан Байгут. В ходе мероприятия были посещены продовольственные магазины города Туркестана, где вся продукция реализуется по низким ценам. Директор Туркестанского областного управления Фонда стабилизации Марал Марасилов сообщил о деятельности в Туркестане восьми социальных продовольственных магазинах, где жители смогут приобрести товары по низким ценам. «В нашем фонде из 14 социальных магазинов работают восемь. В скором времени заработают остальные магазины. Ведутся работы по снижению цен на 19 соцтоваров. В целом, на сегодня на складах имеется 12 тыс. тонн товаров. Этого количества достаточно, чтобы стабильно держать цену в фонде. А для того, чтобы не поднимать цены на соцхлеб, будем снабжать пекарни мукой по низким ценам и налаживаем вопросы в выдаче субсидий», - сказал Марал Марасилов.



