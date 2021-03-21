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Спецпроект по охвату высокоскоростным Интернетом запустят в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
21 Марта 2021, 05:55
Спецпроект по охвату высокоскоростным Интернетом запустят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Из 264 сел Туркестанской области 74 не подключены к высокоскоростному Интернету. В целях кардинального решения данного вопроса проводится мониторинг, в результате которого реализуется проект, состоящий из 3-х этапов. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Елнур Утебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По его словам, в соответствии с государственной программой «Цифровой Казахстан» в регионе реализуется ряд проектов по 8 основным направлениям.

«В городе Туркестане в соответствии с эталонным стандартом «Умные города» по реализации инициатив «SMART CITY» акиматом Туркестанской области налажена работа по цифровизации сферы образования, здравоохранения, социальной сферы, управления городом, безопасности, транспорта, ЖКХ и строительства. Эта работа началась во втором полугодии 2019 года. За такое короткое время есть значительные успехи и результаты. Из 48 основных инициатив реализовано 25, 19 - в ходе работы, 4 - в плане», - сказал Е. Утебаев.

Также руководитель управления отметил, что даже при выполнении половины из запланированного проекта, данная система начала показывать свою эффективность. Так, в результате цифровизации в областной бюджет периодически было возвращено 244,5 млн. тенге, выделенных для госучреждений.

Кроме того, абонентская плата за телефонные аппараты снижена с 1064 до 350 тенге, расходы на международные телефонные переговоры - с 39 до 7 тенге за минуту. Обеспечены безлимитные бесплатные разговоры между районами, городами, акиматом области и управлениями. Также за счет сэкономленных средств районным и городским акиматам установлено 1 400 современных IP-телефонов.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к саммиту глав тюркоязычных государств в пути следования делегатов и туристов будут предоставлены специально брендированные SIM-карты, начиная с аэропорта. Будет запущено мобильное приложение «Amazing Turkistan», уникальный бейдж для беспрепятственного передвижения по объектам. Также по туристическому маршруту будет работать Free WiFi.

Туркестанская область   Интернет   Связь, ТВ, IT   Цифровой Казахстан  
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