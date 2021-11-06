Спецпредставитель Президента РК принял участие в форуме «Европейский Союз – Центральная Азия»

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству Ержан Казыхан принял участие в работе экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия», который состоялся в Бишкеке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Форум стал платформой для обсуждения согласованных экономических мер постковидного развития, перехода к «зеленой» экономике и энергетике, подходов к укреплению торгово-экономического сотрудничества стран региона с ЕС, транспортно-логистической взаимосвязанности, цифровизации, а также улучшению нормативного регулирования стран Центральной Азии для создания благоприятной деловой среды.

В ходе мероприятия Ержан Казыхан выступил на тематической сессии, посвященной переходу к экологически сбалансированной, устойчивой, климатически и экологически нейтральной экономике. Спецпредставитель Главы государства проинформировал участников о роли Казахстана по продвижению климатической повестки в регионе, особо отметив планы нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

На полях форума Ержан Казыхан провел встречу с министром европейских и международных дел Австрии Михаэлем Линхартом.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы политического и торгово-экономического сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в Афганистане. Были достигнуты договоренности по активизации политического диалога на высоком уровне. Ержан Казыхан пригласил Михаэля Линхарта посетить Нур-Султан в 2022 году, приурочив визит к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.