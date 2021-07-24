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Спецпредставитель Президента РК посетил Лондон

24 Июля 2021 19:23
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Спецпредставитель Президента РК посетил Лондон

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Взаимное стремление к последовательному укреплению стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией было подтверждено в ходе визита в Лондон Специального представителя Президента РК по международному сотрудничеству Ержана Казыхана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В рамках состоявшегося 22-23 июля визита Е. Казыхан провел встречи с Торговым представителем Премьер-Министра Великобритании по Казахстану баронессой Эммой Николсон, региональным послом по Центральной Азии по вопросам 26-ой Конференции ООН по изменению климата (СОР26) Дэвидом Мораном, председателем Всепартийной парламентской группы по сотрудничеству с Казахстаном Бобом Стюартом, руководством Форин-офиса по делам Восточной Европы и Центральной Азии, а также целым рядом депутатов Палаты общин и Палаты лордов Парламента Соединенного Королевства.
На встречах обсуждались актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, а также предстоящие визиты на высшем и высоком уровнях, участие высокопоставленной казахстанской делегации в ключевом климатическом саммите ООН СОР26 в британском Глазго, очередные заседания казахстанско-британского Стратегического диалога, Делового совета и Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Е. Казыхан ознакомил британских партнеров с текущим ходом и стратегическим направлением развития программы осуществляемых в Казахстане политических и экономических реформ. Казахстанский дипломат особо подчеркнул неизменность курса Президента РК К. Токаева на реализацию дальнейших преобразований в нашей стране, в соответствии с концепцией «слышащего государства».
Британские партнеры приветствовали планы руководства РК по продолжению и углублению программы реформ, подтвердив приверженность Великобритании дальнейшему развитию стратегического партнерства с Казахстаном.
Британской стороной было особо отмечено, что успешное развитие Международного финансового центра «Астана», действующего на принципах и нормах английского права, стало одним из значимых достижений эффективного сотрудничества между двумя государствами.
По итогам встреч собеседники достигли взаимопонимания по широкому комплексу обсуждаемых вопросов и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление долгосрочного партнерства по всему спектру двусторонних отношений, включая взаимодействие в сферах экономики и инвестиций, «зеленой» энергетики и борьбы с изменением климата, региональной и глобальной безопасности.


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#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Экономика   #Великобритания  
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