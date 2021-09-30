Спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству с рабочим визитом посетил Братиславу

БРАТИСЛАВА. КАЗИНФОРМ - Специальный представитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан посетил Братиславу с рабочим визитом для обсуждения перспектив дальнейшего укрепления сотрудничества между Казахстаном и Словакией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В рамках визита состоялись его встречи с вице-председателем Национального совета (парламента) Словакии Юраем Бланаром и председателем комитета по международным делам Национального совета Марианом Кери, министром иностранных и европейских дел Иваном Корчоком и директором департамента внешних связей Канцелярии Президента Яной Кобзовой.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между странами. Ержан Казыхан подчеркнул, что Казахстан рассматривает Словакию в качестве надежного и перспективного партнера в Европейском Союзе, и что наша страна придает важное значение развитию взаимовыгодных отношений. Он также отметил, что развитие эффективного и разнопланового сотрудничества с ЕС является стратегическим приоритетом внешней политики Казахстана.

Словацкие партнеры высоко оценили успехи Казахстана по разработке и внедрению собственной вакцины против COVID-19 «QazVac». Стороны также обсудили вопросы взаимного признания паспортов вакцинации.

В ходе состоявшихся встреч также было отмечено большое значение политической модернизации в Казахстане, проводимой по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева. Спецпосланник Главы государства подчеркнул, что стратегия Казахстана направлена на продвижение демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в соответствии с концепцией «слышащего государства».

На встречах состоялся обстоятельный обмен мнениями об актуальных вопросах международной повестки дня, включая вопросы глобальной и региональной безопасности, усилия мирового сообщества по стабилизации ситуации в Афганистане. Были подчеркнуты важность дальнейшего тесного и эффективного международного сотрудничества в оказании гуманитарной помощи Афганистану, в том числе по линии ООН, ЕС и международных финансовых институтов, и конструктивная роль Казахстана в этих процессах.

В рамках визита Ержан Казыхан принял участие во встрече с руководителями словацких компаний, ведущих бизнес с Казахстаном. Взаимный интерес для предпринимателей обеих стран представляют такие сферы, как машиностроение, включая оборонную промышленность, энергетика, зеленые технологии, инжиниринг, IT, сельское хозяйство, переработка отходов, фармацевтика и туризм. Работа на данных направлениях ведется в рамках Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, следующее заседание которой планируется в Братиславе в первом квартале 2022 года. Было отмечено, что уже сегодня в Казахстане работает около 30 компаний со словацким участием, и это количество будет возрастать.

В ходе визита Ержан Казыхан дал эксклюзивное интервью главному редактору новостного и аналитического портала Finančné Noviny, в котором изложил видение дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Словакией, Европейским Союзом в целом, а также рассказал об основных направлениях экономического развития государства.