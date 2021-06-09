Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Спецпредставитель ЕС привез Касым-Жомарту Токаеву письмо от Шарля Мишеля

Автор:  
Тимур Дюсекеев
9 Июня 2021, 08:40
Спецпредставитель ЕС привез Касым-Жомарту Токаеву письмо от Шарля Мишеля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, находящийся с трехдневным визитом в Казахстане, привез письмо Главы Европейского Совета Шарля Мишеля Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я привез письмо Главы Европейского Совета Шарля Мишеля Президенту Касым-Жомарту Токаеву. В этом письме дается оценка проводимых реформ в Казахстане», - сказал Питер Буриан на встрече с журналистами во вторник.

В своем письме Глава Евросовета выражает неизменную приверженность совместной работе над процветанием как Казахстана, так и Европейского союза.

«В нем заявляется наша приверженность дальнейшему углублению сотрудничества на основе общих ценностей. Шарль Мишель подтверждает, что новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (между РК и ЕС – прим. ред.) создало прочную основу для развития наших отношений», - отметил высокопоставленный европейский дипломат.

photo

«В письме отражена оценка регионального лидерства Казахстана и готовность Европейского союза вместе решать региональные вызовы, в том числе в части урегулирования конфликта в Афганистане», - сказал Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии.

По словам спикера, в письме содержится приглашение от Главы Европейского совета Шарля Мишеля Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить с визитом Брюссель.

Отметим, программа визита Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии в Казахстан включает встречи с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, спецпредставителем Президента РК по международному сотрудничеству Ержаном Казыхановым, депутатами Парламента и представителями бизнеса.

photo

photo

photo

photo

photo


Президент Казахстана   Евросоюз  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Подробности по делу Карима Масимова разглашаться не будут - КНБ
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова