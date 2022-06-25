Спецоперацию по задержанию группы скотокрадов провели костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками криминальной полиции Костанайской области в Алтынсаринском районе задержаны две автомашины «Газель», в которых находился похищенный скот, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробности специальной операции сообщил на брифинге начальник управления криминальной полиции Ербол Кайрбеков. По информации Кайрбекова, в регионе созданы специальные группы, которые занимаются раскрытием фактов скотокрадства. В результате, с начала года задержаны четыре преступные группы, занимавшиеся кражами скота в Амангельдинском, Костанайском и Карасуском районах области. Ими было похищено более 70 голов скота.

«При проведении оперативных мероприятий, сотрудниками полиции в Алтынсаринском районе были задержаны две автомашины «Газель», в которых перевозили похищенный скот – 10 лошадей. В дальнейшем на территории других районов области, в летних кардах было изъято более 40 голов украденного скота и три единицы оружия (нарезное и гладкоствольное)», - рассказал полковник полиции.

В настоящее время задержано шесть подозреваемых – жителей Костанайской области. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Скотокрадство».

В полиции уточнили, что с начала года на территории области зарегистрировано 48 фактов скотокрадства, из которых раскрыто 27. В результате владельцам возращено более 100 голов скота на сумму более 35 млн тенге.

В полиции также отметили, что в основном похищается нетаврированный скот, который находится без присмотра и пасется на вольном выпасе. В области имеется более 157 загонов для бродячего скота.