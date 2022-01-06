Спецоперация в Алматы: освобожден аэропорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен террористами. Об этом сообщил заместитель акима города Ержан Бабакумаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы», - сообщил журналистам Ержан Бабакумаров.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к главам ОДКБ с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы.

По словам Главы государства, ситуация требует жестких решений. В настоящее время казахстанские военные ведут боевые столкновения с террористами в пригороде Алматы. Кроме того, последние захватили аэропорт, в том числе пять самолетов.

Ранее также сообщалось , что информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности.

Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

В Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.