Спецоперация в Алматы: освобожден аэропорт
«В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобождён. Переводится в штатный режим работы», - сообщил журналистам Ержан Бабакумаров.
Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к главам ОДКБ с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы.
По словам Главы государства, ситуация требует жестких решений. В настоящее время казахстанские военные ведут боевые столкновения с террористами в пригороде Алматы. Кроме того, последние захватили аэропорт, в том числе пять самолетов.
Ранее также сообщалось , что информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности.
Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.
В Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.
Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.
Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.
Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.