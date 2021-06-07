Спецоперация в Алматы: изъят арсенал оружия

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сотрудники криминальной полиции при содействии коллег из ДКП МВД и бойцов подразделений специального назначения провели спецоперацию и изъяли арсенал оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

На парковке одного из торговых домов полицейские блокировали автомашины марок «Lexus LX 470» и «Toyota Camry». Задержано 6 человек, 4 из которых ранее судимые.

«В их, так называемом, «послужном списке» судимости за разбойные нападения, грабежи, хулиганства, наркопреступления и незаконный оборот оружия. Старшему – 33 года, младшему - 25 лет. Один из Туркестанской области, остальные – жители Алматинской области. В ходе проведенных личных обысков у фигурантов и в их транспортных средствах обнаружены и изъяты два пистолета системы «Макаров», «Наган» и «Марголина», два гладкоствольных обреза, травматический пистолет «Стражник» и патроны к ним. Согласно заключению специалиста, все изъятые оружия пригодны для стрельбы. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 287 ч.3 УК РК. Задержанные водворены в ИВС», - резюмировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Спикер также отметил, что в ходе расследования станет известно происхождение, принадлежность изъятого боевого арсенала, а также его причастность к каким-либо преступлениям.