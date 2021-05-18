Спецоперация в Алматы: автоугонщиков с накладными усами и париками задержали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны автоугонщики с накладными усами и париками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В составе преступной группы трое мужчин, 1955, 1970 и 1982 годов рождения. Двое из них – жители Алматинской области, еще один участник – алматинец.

«13 мая подозреваемые с территории Медеуского района угнали автомашину марки «Lexus-570». При этом злоумышленники использовали технические устройства, с помощью которых им удалось считать сигнал с пульта транспортного средства, незаметно вскрыть ее и угнать. Уже доподлинно установлено, что подозреваемые несколько дней следили за своей жертвой, изучали его маршрут движения по городу. Пока владелец внедорожника был на встрече в кафе, посягательство на чужое имущество было совершено. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Спустя некоторое время установлен дом, где злоумышленники прятали похищенное авто. Это – съемное жилище в поселке Бескайнар Талгарской района Алматинской области», – сообщил начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Данную спецоперацию полицейские провели при содействии бойцов спецподразделения. В ходе санкционированного обыска на территории указанного дома был изъят угнанный внедорожник, часть денежных средств из салона этого авто, технические устройства, а также парики и усы, использованные подозреваемыми при совершении преступления.

«Речь идет о блокираторах сигналов и специальной антенне, встроенной для маскировки в обычный зонт, для ретрансляции сигнала с заводского пульта, находящегося у владельца. Очевидно, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и, по нашим оперативным данным, планировали поставить на поток этот вид криминального ремесла. Однако преступные планы фигурантов потерпели фиаско. Сейчас они задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – подытожил К. Таймерденов.



