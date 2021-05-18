РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:23, 17 Май 2021 | GMT +6

    Спецоперация в Алматы: автоугонщиков с накладными усами и париками задержали

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержаны автоугонщики с накладными усами и париками, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    В составе преступной группы трое мужчин, 1955, 1970 и 1982 годов рождения. Двое из них – жители Алматинской области, еще один участник – алматинец.

    «13 мая подозреваемые с территории Медеуского района угнали автомашину марки «Lexus-570». При этом злоумышленники использовали технические устройства, с помощью которых им удалось считать сигнал с пульта транспортного средства, незаметно вскрыть ее и угнать. Уже доподлинно установлено, что подозреваемые несколько дней следили за своей жертвой, изучали его маршрут движения по городу. Пока владелец внедорожника был на встрече в кафе, посягательство на чужое имущество было совершено. С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Спустя некоторое время установлен дом, где злоумышленники прятали похищенное авто. Это – съемное жилище в поселке Бескайнар Талгарской района Алматинской области», – сообщил начальник Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

    Данную спецоперацию полицейские провели при содействии бойцов спецподразделения. В ходе санкционированного обыска на территории указанного дома был изъят угнанный внедорожник, часть денежных средств из салона этого авто, технические устройства, а также парики и усы, использованные подозреваемыми при совершении преступления.

    «Речь идет о блокираторах сигналов и специальной антенне, встроенной для маскировки в обычный зонт, для ретрансляции сигнала с заводского пульта, находящегося у владельца. Очевидно, злоумышленники тщательно готовились к преступлению и, по нашим оперативным данным, планировали поставить на поток этот вид криминального ремесла. Однако преступные планы фигурантов потерпели фиаско. Сейчас они задержаны и водворены в изолятор временного содержания», – подытожил К. Таймерденов.



    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:12
    Президент провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!