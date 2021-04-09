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    10:33, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Спецоперация по ликвидации ОПГ вымогателей прошла в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Спецоперация по ликвидации ОПГ вымогателей прошла в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В областной департамент полиции с заявлением обратился житель Казыгуртского района. Сельчанин сообщил, что трое мужчин, угрожая ему расправой, требуют у него около 4 миллионов тенге. Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.194 «Вымогательство».

    Учитывая тяжесть преступления, в департаменте полиции и в ДКНБ области сразу же создали совместную группу из числа опытных сотрудников оперативных подразделений. Были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Все они члены ОПГ.
    В результате успешно проведенных совместных оперативных мероприятий по месту жительства задержали 9 человек, они жители Казыгуртского, Келесского и Сарыгашского районов. Из числа подозреваемых 4 являются членами организованных преступных группировок.
    Трое из подозреваемых ранее судимые за хулиганство, похищение человека и вербовку лиц в целях организации террористической деятельности.
    Расследованием занимается следственное управление ДП Туркестанской области. четверо арестованы судом, пятеро находятся под подпиской о невыезде. У одного из подозреваемых при обыске в доме оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья с повреждением номерного знака и металлический кастет.
    Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить причастность это преступной группы к другим преступлениям.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Туркестанская область КНБ Главная
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