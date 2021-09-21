Спецназ не применял оружие - полиция Алматы о задержании стрелка
«Подозреваемый задержан с участием бойцов специального назначения. Нами оружие не применялось, так как в доме в тот момент находились женщины и несовершеннолетние дети. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, угрозы для жителей и граждан не имеется», - сказал Рустам Абдрахманов.
По его словам, мужчина стрелял из зарегистрированного охотничьего ружья. Мужчине грозит от 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 УК РК.
Напомним, 20 сентября, около 17:00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома открыл огонь, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель.