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    20:37, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Спецназ не применял оружие - полиция Алматы о задержании стрелка

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемый в убийстве пятерых человек, в том числе двух участковых инспекторов полиции и судоисполнителя, задержан бойцами подразделения специального назначения без применения оружия. Об этом сообщил заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Подозреваемый задержан с участием бойцов специального назначения. Нами оружие не применялось, так как в доме в тот момент находились женщины и несовершеннолетние дети. В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, угрозы для жителей и граждан не имеется», - сказал Рустам Абдрахманов.

    По его словам, мужчина стрелял из зарегистрированного охотничьего ружья. Мужчине грозит от 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок. Возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 2 пункт 1 УК РК.

    Напомним, 20 сентября, около 17:00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома открыл огонь, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель.


    Теги:
    МВД РК Стрельба в Алматы Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Главная Алматы для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
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