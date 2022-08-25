25 Августа 2022 12:53

Спецквоту на жилье для молодых учителей и врачей введут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что со следующего года для молодых учителей и врачей будут выделены дополнительные квоты для приобретения жилья по городской программе «Алматы жастары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть городская программа «Алматы жастары». Ежегодно для 1000 человек создаем специальные финансовые условия для приобретения жилья. Программа очень популярна, в ней ежегодно участвуют гораздо больше претендентов. Я хотел воспользоваться возможностью, чтобы сообщить о том, что со следующего года для молодых учителей и врачей вводим специальную квоту. Получается, что к 1000 будет добавлено еще 100: по 50 для молодых учителей и 50 для молодых врачей. Создадим условия, чтобы получили адресно. Я думаю, что это начало, если будет больше финансовых возможностей, то будем программу расширять для того, чтобы задержать молодых учителей в профессии. Это как дополнительные меры, которые будет принимать город со своей стороны», - сказал Ерболат Досаев на августовской конференции.

Жилищная программа «Алматы жастары» с низкой процентной ставкой стартовала в 2020 году. В ней могут участвовать алматинцы в возрасте до 35 лет.

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на конференции заявил, что с сентября этого года по всей стране стартует программа для молодых учителей.