25 Августа 2022 12:27

Спецкурсы будут проходить молодые казахстанские педагоги с сентября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов заявил, что с сентября этого года в Казахстане будет запущена программа для молодых специалистов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе августовской конференции в Алматы модератор Нурлан Киясов отметил, что недавно было проведено исследование, согласно которому, 66% учителей в возрасте до 30 лет не планируют оставаться в своей профессии.

«Возможно это связано с нагрузкой, выгоранием в начале своей карьеры, бумажной рутинной работой. Принимает ли министерство в этом направлении меры по удержанию молодых педагогов?» - спросил модератор.

По словам Асхата Аймагамбетова, министерством с сентября будет запущена программа для молодых специалистов.

«С нового учебного года, с сентября, по всей стране начнет реализовываться программа по вхождению в профессию для всех молодых специалистов. Каждый год в школы нашей страны приходят 10 тыс. педагогов и начинают свою карьеру. Мы видим, что они сталкиваются с большими вопросами, проблемами. Здесь мы приняли решение по наставникам. Вы знаете, что мы внедрили институт наставничества. Они ежемесячно за свою наставническую деятельность получают доплаты к своей заработной плате. С сентября этого года начинаем для них специальные курсы. Одно дело, когда есть учитель-мастер или учитель-исследователь, мы его определяем в качестве наставника, другое дело, чтобы этот учитель понимал, какую помощь надо оказывать. Необходимо, чтобы было руководство для учителя, который только начал карьеру, для наставника, директора школы и завуча. Вот это руководство мы сейчас приняли. С сентября это руководство начнет действовать», - сказал глава Минпросвещения.

По словам министра, международная практика показывает, что у молодых учителей меньшая нагрузка.

«Но у нас система оплаты труда почасовая. Мы вынуждены только закончившегося вуз коллегу нагружать часами. Мы должны его меньше нагружать, чтобы он уделял больше времени обучению, чтобы он ходил на занятия к своим коллегам. Сейчас те реформы, которые мы подразумеваем, дадут возможность коллегам, не теряя заработную плату, чтобы не было погони за часами, при этом дать ему меньше аудиторной нагрузки, дать ему более плавно входить в эту профессию. Я думаю, что этот комплекс мер, курсы для поддержки профессионального развития наших педагогов, сама программа по вхождению в профессию позволит удержать нам наших коллег», - сказал он.

Асхат Аймагамбетов добавил, что в этом году проведено исследование с охватом более 10 тыс. педагогов.

«Эти исследования показывают уже совершенно изменившуюся ситуацию. Если до этого, определенная часть педагогов сомневалась, продолжат ли они свою карьеру в школе, то результаты последнего исследования показывают, что более 90% наших коллег планируют всю свою жизнь посвятить учительской деятельности. Я думаю, что это результаты тех реформ, которые проводятся по поручению Президента страны. Эту работу дальше будем продолжать», - заявил министр.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сообщил о прохождении 75 тыс. педагогами курсов повышения квалификации.