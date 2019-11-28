Специализированную охрану предложили ввести во всех школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы предлагает ввести во всех школах города специализированную охрану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом было сказано на рабочей встрече представителей Департамента полиции Алматы с директорами городских школ. По данным ДП, на сегодняшний день из 205 общеобразовательных учебных заведений лишь в 16 заключены договора со специализированными охранными структурами.

В остальных 189 школах эти функции исполняют сторожа и вахтеры, зачастую пожилые люди, которые в случае каких-либо чрезвычайных происшествий не в состоянии предотвратить противоправные действия в отношении учащихся.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что не все школы города соответствуют предъявляемым требованиям. На сегодняшний день в 201 общеобразовательном учебном заведении функционируют 2 тысячи 858 камер видеонаблюдения. В каждой школе в среднем установлено по 8 видеокамер, что явно недостаточно, так как в основном они установлены в фойе и коридорах и фиксируют только вход и выход в здание. Кроме того, имеющиеся камеры наружного видеонаблюдения не в полном объеме охватывают периметр территории, прилегающей к школе, и не имеют возможности качественной видеофиксации панорамной съемки», - констатировал на совещании начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.





По его словам, для обеспечения безопасности детей в стенах учебных заведений МВД в январе текущего года разработаны стандарты и требования к системам видеонаблюдения в организациях среднего и дошкольного образования, которые утверждены совместным приказом с Министерством образования и науки.

«Система видеонаблюдения должна обеспечивать контроль за обстановкой в помещениях и на прилегающих территориях организаций образования, оценивать ситуацию и идентифицировать лиц и объекты, а также визуально подтверждать факты несанкционированного проникновения на объект», - добавил Серик Кудебаев.



