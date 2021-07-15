Специализированная выставка ко Дню поля прошла в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Аккольском районе состоялась специализированная выставка «Казахстанский День поля «Jana Dala /GreenDay-2021», в которой приняли участие 150 компаний Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Традиционно ежегодный праздник День поля отмечается в регионе для подведения итогов весенне-полевых работ и подготовки к уборке урожая, осмотру и ознакомлению с посевами сельскохозяйственных культур различных сортов.

Почетными гостями специализированной выставки стали Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Казахстане Тило Клиннер и советник Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Казахстане по экономическим вопросам Олег Кобзыстый.

Гостей и участников мероприятия поприветствовал аким области Ермек Маржикпаев.

«В 2020 году аграриями региона было приобретено порядка семи тысяч тонн семян зарубежной селекции из таких стран, как Голландия, Франция, Канада и других. В целях использования лучших мировых достижений в области животноводства нашими хозяйствами ежегодно импортируется порядка пяти тысяч голов высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота из-за рубежа. За последние три года среднегодовое производство зерна составило 5,2 млн тонн, что позволяет обеспечивать внутренние потребности области. Ежегодно экспортируется более двух млн тонн зерна в страны Европы, а также в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Беларусь. Достижение данных показателей стало возможным благодаря постоянно увеличивающимся объемам государственной поддержки», - отметил руководитель региона.

На полях ТОО «Енбек», где проходила сама выставка, было представлено более 500 единиц различной сельхозтехники, а также передовые технологии переработки и хранения качественной растениеводческой, животноводческой продукции, заготовки кормов, переработки навоза в экологически чистое органическое удобрение и и другое.

К слову, в программе трехдневной выставки запланированы различные семинары, конференции, которые будут содействовать обмену опытом и информацией между участниками аграрного рынка, расширению клиентской базы и установлению новых бизнес-контактов.