Специалисты спрогнозировали новую волну коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы предоставили прогнозы специалистов относительно новой волны пандемии коронавируса. Ожидается, что пик будет к середине марта следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата, сегодняшнее снижение заболеваемости COVID-19 в Алматы стало возможно благодаря тому, что было достигнуто 58% коллективного иммунитета (50% привитых плюс 8% переболевших с начала года).

В этой связи аким города Б. Сагинтаев призвал алматинцев, в том числе подростков и горожан из групп риска, активнее вакцинироваться. Тем, кто уже получил первые прививки, необходимо пройти ревакцинацию по истечении срока, рекомендованного врачами.

«Между тем новая волна пандемии продолжает распространяться в мире. Штамм «омикрон» зарегистрирован уже в 106 странах мира, в том числе с высоким уровнем коллективного иммунитета - в США, Великобритании, Германии и других.

Массовая вакцинация в Алматы необходима еще и потому, что, по прогнозу специалистов аналитической группы городской санэпидслужбы, регистрация в Алматы омикрон-штамма COVID-19 неизбежна, очередную волну эпидемии ожидают в середине января 2022 года с достижением пика к середине марта», - сообщили в пресс-службе акимата.

Также сообщается, что профилактическая работа для предупреждения завоза в Казахстан варианта инфекции «омикрон» из эпидемиологически неблагополучных стран продолжается. Так, с 3 по 20 декабря в Алматы из-за рубежа прибыло 344 рейса с 49,4 тыс. пассажирами. Из них со справками ПЦР - 29,7 тыс., с паспортом вакцинации – 20 тыс., в том числе прибыли из стран, где зарегистрирован штамм «омикрон» - 2,9 тыс. пассажиров.

Все направлены на 7-дневную самоизоляцию под медицинским наблюдением. Впоследствии среди них выявлены пять больных КВИ, все они изолированы в инфекционный стационар.