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Специалисты сферы здравоохранения из США делятся  опытом с врачами Туркестанской области

14 Ноября 2019 22:29
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Специалисты сферы здравоохранения из США делятся  опытом с врачами Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональные специалисты сферы здравоохранения из США делятся  опытом работы с врачами Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

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Американские медики проводят мастер-классы по оказанию экстренной медицинской помощи в областном перинатальном центре №2 и на базе Ордабасинской районной больницы.

Признанный тренер – эксперт Ричард Чарльс Уилкинсон II известен по уникальной методике поддержки сердца.

Такой же мастер- класс был организован весной этого года Туркестанским областным управлением общественного здоровья.





Цикл мастер-классов прошел в регионе благодаря директору некоммерческой организации International Medical Exchange Нургуль Салиевой – Шмитт.

«При остановке сердца, жизни человека угрожает опасность, и только экстренная помощь медиков может ее предотвратить», - напомнили в управлении здравоохранения.

Областным врачам, прошедшим мастер-классы, выдаются сертификаты о повышении квалификации.

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Ключевые слова: Туркестанская область, Здравоохранение, США,
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