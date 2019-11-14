Специалисты сферы здравоохранения из США делятся опытом с врачами Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональные специалисты сферы здравоохранения из США делятся опытом работы с врачами Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

Американские медики проводят мастер-классы по оказанию экстренной медицинской помощи в областном перинатальном центре №2 и на базе Ордабасинской районной больницы.

Признанный тренер – эксперт Ричард Чарльс Уилкинсон II известен по уникальной методике поддержки сердца.

Такой же мастер- класс был организован весной этого года Туркестанским областным управлением общественного здоровья.

















Цикл мастер-классов прошел в регионе благодаря директору некоммерческой организации International Medical Exchange Нургуль Салиевой – Шмитт.

«При остановке сердца, жизни человека угрожает опасность, и только экстренная помощь медиков может ее предотвратить», - напомнили в управлении здравоохранения.

Областным врачам, прошедшим мастер-классы, выдаются сертификаты о повышении квалификации.