Специалисты сферы здравоохранения из США делятся опытом с врачами Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Профессиональные специалисты сферы здравоохранения из США делятся опытом работы с врачами Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.
Американские медики проводят мастер-классы по оказанию экстренной медицинской помощи в областном перинатальном центре №2 и на базе Ордабасинской районной больницы.
Признанный тренер – эксперт Ричард Чарльс Уилкинсон II известен по уникальной методике поддержки сердца.
Такой же мастер- класс был организован весной этого года Туркестанским областным управлением общественного здоровья.
Цикл мастер-классов прошел в регионе благодаря директору некоммерческой организации International Medical Exchange Нургуль Салиевой – Шмитт.
«При остановке сердца, жизни человека угрожает опасность, и только экстренная помощь медиков может ее предотвратить», - напомнили в управлении здравоохранения.
Областным врачам, прошедшим мастер-классы, выдаются сертификаты о повышении квалификации.
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