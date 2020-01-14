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Специалисты проверили ход строительства нового жилого массива в Алматы

14 Января 2020 12:32
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Специалисты проверили ход строительства нового жилого массива в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сотрудники управления градостроительного контроля Алматы совместно с представителями управления комфортной городской проверили ход строительства нового ЖК в микрорайоне «Алгабас», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Жилой массив строится на 23 участках в Алатауском районе Алматы севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Момышулы. 23 многоквартирных жилых дома возводятся по государственной программе жилищного строительства «Нурлы Жер». 740 квартир общей площадью 50,8 тысяч кв.метров. (площадь квартир 46,3 тысяч кв.м). На момент обследования были сделаны замечания подрядным организациям для устранения в установленный срок», - сообщили в управлении.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проинспектировал ход завершающихся строительных работ домов по программе «Нұрлы жер».

Напомним, в конце прошлого года жители многоэтажки в микрорайоне «Зердели» Алатауского района пожаловались на то, что их дом накренился.

Впоследствии жители дома получили деньги на арендное жилье, до разрешения ситуации.

Стоит отметить, что в 2016 году жители микрорайона «Алгабас-6» жаловались на то, что их дом накренился. Позже власти переселили людей в новый дом.




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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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