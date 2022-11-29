Специалисты Павлодарских тепловых сетей прибыли в Экибастуз

29 Ноября 2022, 11:34

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Опытные специалисты Павлодарских тепловых сетей прибыли в Экибастуз с оборудованием и необходимой оснасткой, чтобы ускорить работу по восстановлению теплоснабжения в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

​«Опытные специалисты Павлодарских тепловых сетей в 7:00 прибыли в Экибастуз с оборудованием и необходимой оснасткой, чтобы ускорить работу по восстановлению теплоснабжения в городе. Они встают на отогрев сетей и запуск участков теплоснабжения, а также координируют работу бригад, выделенных от промышленных предприятий города», - сообщили в пресс-службе АО «Павлодарэнерго».

По данным на 6:30 29 ноября, параметры теплоносителя 85/57 градусов, 7,2/2,0. Объем подпиточной сетевой воды 870 тонн в час. Работы по устранению повреждений и отогреву трубопроводов продолжаются. По улице М. Жусупа, в районе остановки «Казахстан», ремонтные работы продолжаются.

«В устранении повреждений задействовано 143 человека», - добавили тепловики.

В 7:00 29 ноября прибыло 12 специалистов Павлодарских тепловых сетей и 10 специалистов САЭМ. Также ожидается прибытие порядка 150 специалистов из Павлодара, Караганды, Астаны, Петропавловска.

«Для прибывающих организованы пункты обогрева в школах №№ 23 и 36 на 100 и 50 мест соответственно. В том числе в пунктах обогрева организовано горячее питание», - сообщили в пресс-службе АО «Павлодарэнерго».

Фото: instagram.com/ete_ekb