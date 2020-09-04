Специалисты Казахстана и США обсудили вопросы ветеринарного образования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК и уполномоченный орган США провели телеконференцию, на которой обсуждалась возможность сотрудничества по вопросам биологической безопасности в животноводстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
Американская сторона предложила сотрудничество в рамках «Программы по уменьшению биологической угрозы», которая предусматривает обучение ветеринарных специалистов для повышения навыков обнаружения и диагностики опасных заболеваний.
В частности, обсуждались вопросы обучения ветеринарных специалистов и животноводов, разработки учебных программ ветеринарного профиля и систем профессионального лицензирования, проведения семинаров по устойчивому развитию, обновления и распространения учебных материалов по обнаружению и диагностике заболеваний, вызванных особо опасными патогенами.
Кроме этого, уполномоченный орган США готов оказать содействие в передовой подготовке казахстанских животноводов и, на основе трехстороннего сотрудничества с ВОЗ/МЭБ/ФАО, в разработке и институционализации национальной структуры «Единое здоровье» для выявления, диагностики и организации отчетности по особо опасным патогенам.
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