Специалисты Казахстана и США обсудили вопросы ветеринарного образования

​НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства РК и уполномоченный орган США провели телеконференцию, на которой обсуждалась возможность сотрудничества по вопросам биологической безопасности в животноводстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Американская сторона предложила сотрудничество в рамках «Программы по уменьшению биологической угрозы», которая предусматривает обучение ветеринарных специалистов для повышения навыков обнаружения и диагностики опасных заболеваний.

В частности, обсуждались вопросы обучения ветеринарных специалистов и животноводов, разработки учебных программ ветеринарного профиля и систем профессионального лицензирования, проведения семинаров по устойчивому развитию, обновления и распространения учебных материалов по обнаружению и диагностике заболеваний, вызванных особо опасными патогенами.

Кроме этого, уполномоченный орган США готов оказать содействие в передовой подготовке казахстанских животноводов и, на основе трехстороннего сотрудничества с ВОЗ/МЭБ/ФАО, в разработке и институционализации национальной структуры «Единое здоровье» для выявления, диагностики и организации отчетности по особо опасным патогенам.