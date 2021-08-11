Специалистов технадзора осудили за хищение крупной суммы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы специалисты технадзора осуждены на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Алматинские прокуроры изучили строительство сетей водоснабжения и канализации мкр. Айгерим-1,2, а также реконструкцию водопроводных сетей и сооружений для жилого комплекса «Хан-Тенгри».

«Эти работы по заказу управления энергетики должны были выполнить ТОО «К.» и ТОО «Ж.» за 760 млн. тенге еще в январе 2018 года. При этом контроль за качественным выполнением строительно-монтажных работ возлагался на специалистов технического надзора гр. А и гр. А. Проведя необходимые замеры прокуроры установили, что работы на 225,5 млн. тенге не были выполнены, деньги похищены, а объекты не функционировали», - сообщили в прокураторе.

Сообщается, что вместо предусмотренных двух резервуаров построен один, территория участка не благоустроена, отсутствовали специальные насосы. Несмотря на это объекты были приняты в эксплуатацию и денежные средства по договору оплачены в полном объеме.

«Указанное стало возможным при содействии специалистов технического надзора. В результате 10 человек, в том числе отмеченные специалисты, руководители строительных компаний и ряд должностных лиц управления энергетики оказались на скамье подсудимых. Общий ущерб государству составил 225,5 млн. тенге», - отметили в ведомстве.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались спецпрокуроры Алматы.

Приговором суда 2 представителя технадзора и 8 вышеуказанных лиц, причастных к преступлению, осуждены к реальному лишению свободы от 7 до 8 лет.

В ходе судебного процесса подсудимыми в доход государства возмещено 93,4 млн. тенге, остальная сумма ущерба подлежит взысканию в рамках исполнения приговора.

В целом проверками законности расходования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации антикризисных мер выявлены хищения на сумму свыше 1 млрд. тенге, возбуждено 18 дел, по 4 состоялись приговоры, остальные на рассмотрении в суде и на стадии расследования.