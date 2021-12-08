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Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»

8 Декабря 2021 12:15
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Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В современном мире успешного человека отличают, конечно же, знания, трудолюбие, целеустремленность, энергичность. Именно вы, молодые патриоты, продолжите, я в это верю, начатый предыдущими поколениями путь созидания и развития Независимого Казахстана», - отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Так началась торжественная церемония вручения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

По направлению «Культура» за организацию проекта мероприятий «Taueldisiz» грант выиграл сотрудник АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш.

Отметим, что сегодня с участием Главы государства проходит торжественная церемония присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

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#СМИ   #Общество   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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