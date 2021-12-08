Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалист АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш выиграл грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В современном мире успешного человека отличают, конечно же, знания, трудолюбие, целеустремленность, энергичность. Именно вы, молодые патриоты, продолжите, я в это верю, начатый предыдущими поколениями путь созидания и развития Независимого Казахстана», - отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Так началась торжественная церемония вручения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

По направлению «Культура» за организацию проекта мероприятий «Taueldisiz» грант выиграл сотрудник АО «МИА «Казинформ» Руслан Жубаныш.

Отметим, что сегодня с участием Главы государства проходит торжественная церемония присуждения гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».