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Специальный счет для субсидирования аренды жилья появится в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
25 Апреля 2022, 13:56
Специальный счет для субсидирования аренды жилья появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При наличии налоговых задолженностей, все равно можно будет пользоваться этим счетом и перечислять средства на что-то другое по этому счету будет невозможно. Об этом сообщила председатель правления «Отбасы банка», оператор программы, Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила Ляззат Ибрагимова, при проверке заявлений у 52 клиентов выявлена задолженность по налоговым отчислениям, еще у 46 были выставлены платёжные поручения.

«Это означает, что у него есть какая-то задолженность в других банках, соответственно, он не может пользоваться деньгами, которые приходят на другой счет. Это проблему мы решаем сейчас законодательно», - отметила глава «Отбасы банка».

В настоящее время в Мажилисе находится законопроект, в котором прописывается создание и защита специального счета для получения субсидирования аренды жилья.

«Ни один банк второго уровня не сможет списать эти деньги. При наличии налоговых задолженностей, все равно можно будет пользоваться этим счетом и другие действия по этому счету – перечислять на что-то другое будет невозможно. Это будет специальный счет только для одной операции, именно, чтобы платить за аренду по четырем категориям. Мы планируем, что в конце мая, как только средства из республиканского бюджета поступят, первые договоры аренды по ним уже будут проходить», - добавила спикер.

Ранее сообщалось, что начался отбор первых 70 тыс. граждан для участия в программе по субсидированию арендной ставки жилья.

По словам Ляззат Ибрагимовой, за неделю поступило 1662 заявки. Из них 259 человек получили одобрение. 105 заявок было аннулировано самими клиентами, 128 – находятся на проверке данных членов семьи, 161 заявка – на введение первичных данных. 61 клиенту было отказано из-за превышения порога достаточности прожиточного минимума. Еще 947 получили отказы, связанные с техническими моментами портала.

Ляззат Ибрагимова подробнее рассказала о причинах отказа. 575 отказов было связано с опозданием введения кода, который приходит клиенту по смс. Смс-подтверждение нужно отправить в течение 15 минут, позже заявка аннулируется.

«Поэтому, прежде чем подать заявку, нужно проверить свой телефон в государственной базе данных, он должен совпадать с номером, с которого вы сейчас подаете свое заявление», - пояснила она в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

У 46 заявителей была обнаружена недвижимость, одним из условий участия в программе является отсутствие недвижимости.

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