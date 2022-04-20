Специальный комитет по пандемии COVID-19 создан в Европарламенте

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Спецкомитет Европарламента по пандемии COVID-19 приступил к работе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Во вторник специальный комитет Европейского Парламента избрал депутата от Бельгии Кэтлин Ван Бремпт (Прогрессивный альянс социалистов и демократов) своим председателем, а также ее четырех заместителей.

10 марта 2022 года Европейский Парламент учредил новый специальный комитет по пандемии COVID-19, состоящий из 38 членов. Комитет создается сроком на 12 месяцев, начиная с даты его учредительного собрания, и мандат его членов может быть продлен.

Перед новым комитетом стоит конкретная задача изучить европейский ответ на пандемию COVID-19. Полученный опыт борьбы с опасным вирусом будет способствовать будущим действиям Евросоюза в различных областях.

Большая часть работы специального комитета будет сосредоточена на четырех областях, связанных с пандемией: здравоохранение; скоординированный ответ в отношении демократии и основных прав; социальные и экономические последствия; отношения ЕС с другими странами.

Председатель спецкомитета Европарламента по COVID-19 Кэтлин Ван Бремпт заявила: «Хотя эта пандемия еще не закончилась, Европа уже оказалась в очередном кризисе. За последние пятнадцать лет ЕС пережил финансовый кризис, кризис с беженцами, пандемию, а теперь и войну. Во время этих кризисов мы видели, что ЕС часто не хватало необходимых инструментов для быстрых действий. Мы видели, как государства-члены соглашались с европейским ответом только тогда, когда было уже слишком поздно, будь то совместные закупки медицинского оборудования, общая европейская миграционная политика или расширение Энергетического союза. Это дало нам Европейский Союз, который мы знаем сегодня: тот, который может реагировать на кризисы, но не имеет политического мандата, чтобы подготовиться к ним».

«Нам необходимо коренным образом изменить эту динамику. Именно этого и попытается добиться парламентский комитет по COVID: построить Европу, которая будет лучше подготовлена к будущим кризисам, извлекая уроки из пандемии», - пообещала евродепутат.