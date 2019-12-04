Специальные условия - что предлагает Президент Казахстана немецким инвесторам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал предоставить специальные условия для немецких инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С точки зрения инвестиционного климата, Казахстан, пожалуй, самое передовое государство на Евразийском континенте. Во всяком случае, на этом постсоветском пространстве. Но, конечно же мы за то, чтобы диверсифицировать присутствие иностранных инвесторов на нашем рынке. И в этой связи я возлагаю очень большие надежды на свой визит в Германию», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.

Президент выразил намерение предложить именно Германии целый ряд интересных проектов с точки зрения присутствия германского капитала на казахстанском рынке.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Германией в области редкоземельных металлов, транспорта, машиностроения. То есть, все интересные сферы будут представлены именно потенциальным немецким инвесторам. Более того, для них мы предоставим специальные условия, то есть дадим площадки в наших специальных экономических зонах, а у нас 10 таких СЭЗ», - заявил Глава государства.

Напомним, сегодня К. Токаев в интервью Deutsche Welle рассказал о модели развития, которую избрал Казахстан. Президент РК подчеркнул исключительно хорошее отношение нашей страны к Германии в частности и к Евросоюзу в целом.

Глава государства также заявил о том, что уезжающие на Запад для учебы или работы молодые люди не являются потерянными для Казахстана.