Специальные номера на иностранные автомашины впервые выдали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В специализированном центре обслуживания населения Сайрамского района Туркестанской области первые автовладельцы оформили временную регистрацию на свои автомашины, пригнанные из стран ЕАЭС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Как сообщалось, по всей территории Республики Казахстан с 1 февраля стартовала акция по регистрации автомашин с иностранными номерами, стоящих на учете в странах ЕАЭС.

В автоцоне Сайрамского района Сергей Шведов оформил «жёлтые номера» сразу на две свои автомашины марки «Тойота Ленд Крузер» и «Тойота Камри», 2018 года выпуска. Ещё один автовладелец Ердос Шинтуреев получил номера на свою автомашину «Джип Гранд Чероки», 2018 г.в.

Вся процедура оформления номеров, как отметили полицейские, занимает не более 20 минут. С новыми регистрационными номерами автовладельцы теперь имеют право передвигаться по всей территории Казахстана в течение года. Однако затем им придется принять решение о постоянной регистрации.

«Сегодня я пришел в автоцон Сайрамского района для оформления номеров на свою автомашину, которую я пригнал из Российской Федерации. Номера мне оформили быстро и качественно, и 20 минут не прошло. Я взял госномера и техпаспорт. Специалистам желаю успехов. Они показали хорошую работу», - сказал автовладелец Ердос Шинтуреев.

Как отметил начальник управления административно полиции ДП Туркестанской области полковник полиции Алмасхан Тастанбеков, на сегодня за разъяснениями о правилах оформления автомашин с иностранными номерами, ввезенными из стран ЕАЭС, в полицию обратились более 250 автовладельцев, жителей Туркестанской области.

Кроме того, на постоянной основе, в том числе в рамках акции «Приемная на дороге» совместно с заинтересованными органами ведутся разъяснительные работы о необходимости оформления автомашин с иностранными госномерами. Работа в этом направлении будет продолжаться.