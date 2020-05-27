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Специальные кондукторы появились в автобусах Алматы: они проверяют наличие масок у пассажиров

27 Мая 2020 17:04
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Специальные кондукторы появились в автобусах Алматы: они проверяют наличие масок у пассажиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В автобусах Алматы появились «кондукторы». Они будут проверять у пассажиров наличие медицинских масок. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты во время онлайн-брифинга спросили, будут ли возвращены в общественный транспорт кондукторы во время карантина.

«Мы уже в течение недели привлекаем людей, можно их назвать кондукторами или не кондукторами. Почти 100 человек уже по маршрутам вышли. Они стоят у дверей и проверяют, есть ли маски, не запускают в автобус без масок . Сейчас посмотрим, как дальше пойдет, но эту работу начали», - сказал аким.

Отметим, в Алматы запрещено ездить в автобусах без медицинских масок.


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Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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