Специальные кондукторы появились в автобусах Алматы: они проверяют наличие масок у пассажиров

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В автобусах Алматы появились «кондукторы». Они будут проверять у пассажиров наличие медицинских масок. Об этом сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналисты во время онлайн-брифинга спросили, будут ли возвращены в общественный транспорт кондукторы во время карантина.

«Мы уже в течение недели привлекаем людей, можно их назвать кондукторами или не кондукторами. Почти 100 человек уже по маршрутам вышли. Они стоят у дверей и проверяют, есть ли маски, не запускают в автобус без масок . Сейчас посмотрим, как дальше пойдет, но эту работу начали», - сказал аким.

Отметим, в Алматы запрещено ездить в автобусах без медицинских масок.