Специальную соцвыплату будут получать казахстанцы, работающие на вредном производстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Об этом заявил Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана на открытии очередной сессии Парламента РК, передает МИА «Казинформ».



Президент отметил, что крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма.

«Правительству до конца года необходимо принять Концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах. По моему поручению Правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается и сейчас решение найдено.

Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу Парламент оперативно рассмотреть предложения Правительства. Люди ждут решения этого вопроса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.