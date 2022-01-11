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    13:29, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Специальную программу для учителей поручил создать Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать специальную программу привлечения лучших педагогов для регионов, где наблюдается дефицит учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безусловным приоритетом является обеспечение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы не обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

    «Как сказал великий Ахмет Байтурсынов: «Учитель - сердце школы». Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей», - поручил Глава государства.

    Ранее Президент Казахстана предложил выделить целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов страны.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Образование
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