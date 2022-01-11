Специальную программу для учителей поручил создать Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать специальную программу привлечения лучших педагогов для регионов, где наблюдается дефицит учителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловным приоритетом является обеспечение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы не обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

«Как сказал великий Ахмет Байтурсынов: «Учитель - сердце школы». Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей», - поручил Глава государства.

Ранее Президент Казахстана предложил выделить целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов.