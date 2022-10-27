Специальную программу для детей с аутизмом впервые разработали в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования впервые разработали специальную развивающую программу для детей с аутизмом и расстройством аутистического спектра (РАС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе образования никогда такой программы ранее не было. Необходимость и актуальность такой программы связана с тем, что во-первых, в нашей стране с каждым годом увеличивается количество детей с аутизмом. По последним данным региональных ПМПК (психолого-медико-педагогическая консультация, прим. ред.), за 2021 год выявлено 8796 детей c аутизмом и РАС. Во-вторых, именно для этой категории детей в системе образования отсутствуют какие-либо специальные программы развивающие обучение и воспитание», - сказала на брифинге в РСК заведующая диагностико-консультативным отделом Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования, кандидат психологических наук Алия Ерсарина.

Она отметила, что эта программа адресована психологам реабилитационных центров, кабинетов коррекции, специальных и общеобразовательных дошкольных организаций образования, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям с аутистическими расстройствами. Программа также может использоваться с целью вовлечения родителей в развивающую работу с аутичным ребенком.

«Эта программа прежде всего направлена на преодоление самой главной проблемы детей с аутизмом - нарушение общения и социальное взаимодействие. Программа способствует тому, чтобы ребенок стал общаться с окружающими и близкими, сверстниками и другими взрослыми. Также, чтобы подготовить ребенка к включению в общеобразовательный процесс - школьные организации. Дети с аутизмом очень разнородные. У них может отличаться уровень умственного и психического развития, дети по-разному восприимчивы к различным методам обучения. Кроме того, очень важно вовлекать в развивающие программы родителей, семью аутичного ребенка», - отметила спикер.

По ее словам, программа делится на несколько подпрограмм: первая - это для детей раннего и дошкольного возраста с легкими и умеренными нарушениями аутистического спектра, вторая - для детей с тяжелыми нарушениями аутистического спектра, третья - для детей предшкольного и школьного возраста с легкими и умеренными нарушениями аутистического спектра, четвертая - это программа по вовлечению, совместной работе с семьей аутичного ребенка.

«При разработке программы мы опирались на самые современные методологические подходы, методические приемы, различные технологии по работе с аутичными детьми. Используются и сами авторские программы», - добавила она.

На сегодня в Казахстане функционируют 460 специальных организаций образования. Из них по областям и городам: специальные дошкольные организации – 44, специальные школьные организации – 99, кабинеты психолого-педагогической коррекции – 207, психолого-медико-педагогические консультации – 88, реабилитационные центры – 13, autism центры - 9. Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями осуществляется также в общеобразовательных школах и детских садах, реализующих инклюзивное образование, специальных группах и классах при общеобразовательных организациях.





















Фото: kaz.elorda.info



