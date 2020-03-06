Специальную награду вручили супруге погибшего при исполнении служебного долга полицейского
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области вручила специальную награду супруге погибшего при исполнении служебного долга полицейского, передает МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что стражи порядка не забывают о своих коллегах, которые в борьбе с преступностью и в деле защиты прав граждан погибли или получили серьезные увечья.
Одна из таких семей – чета Аскарбаевых. Глава семьи полковник полиции Айдын Тореханович Аскарбаев, возглавляя отдел полиции Алакольского района Алматинской области, в декабре 2016 года на автодороге «Талдыкорган-Ушарал» при исполнении служебных обязанностей попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего от полученных серьезных травм скончался на месте происшествия.
У полковника полиции, уважаемого среди своих коллег и подчиненных человека, остались двое сыновей, которые получают знания в направлении юриспруденции. Они намерены пойти по стопам отца и продолжить начатый отцом нелегкий путь в борьбе с преступностью.
В преддверии весеннего праздника, Международного женского дня, руководство и ветераны департамента полиции Алматинской области посетили семьи полицейских, погибших, исполняя свой служебный долг.
Стражи порядка, выразив свое почтение супругам и родителям героев, вручили им благодарственные письма, цветы и подарки. А детей коллег стражи порядка порадовали сувенирами и игрушками.
Вдова полковника Айдына Аскарбаева Умит награждена медалью «жена офицера», представленной Советом ветеранов и руководством департамента полиции.
Полицейские, а также молодое поколение блюстителей правопорядка чтят память погибших полицейских. Для них понятие долга, чести, справедливости и мужества – не просто красивые слова, а дело всей жизни.
- Маму 15-ти детей поздравили с 8 Марта в Северо-Казахстанской области
- Опытная женщина-сыщик работает в Алматинской области
- Мать 16 детей стала почетным гражданином Усть-Каменогорска
- Пропавшую полгода назад школьницу нашли в Туркестанской области
- Мы за всех переживаем - начальник ювенальной полиции Алматы Лейла Алипбаева
- Крупная операция на территории Казахстана, Турции и Европы: изъято около 3 тонн героина
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана