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Специальную награду вручили супруге погибшего при исполнении служебного долга полицейского

6 Марта 2020 13:39
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Специальную награду вручили супруге погибшего при исполнении служебного долга полицейского

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области вручила специальную награду супруге погибшего при исполнении служебного долга полицейского, передает МИА «Казинформ».

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В пресс-службе департамента полиции сообщили, что стражи порядка не забывают о своих коллегах, которые в борьбе с преступностью и в деле защиты прав граждан погибли или получили серьезные увечья.

Одна из таких семей – чета Аскарбаевых. Глава семьи полковник полиции Айдын Тореханович Аскарбаев, возглавляя отдел полиции Алакольского района Алматинской области, в декабре 2016 года на автодороге «Талдыкорган-Ушарал» при исполнении служебных обязанностей попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего от полученных серьезных травм скончался на месте происшествия.


У полковника полиции, уважаемого среди своих коллег и подчиненных человека, остались двое сыновей, которые получают знания в направлении юриспруденции. Они намерены пойти по стопам отца и продолжить начатый отцом нелегкий путь в борьбе с преступностью.

В преддверии весеннего праздника, Международного женского дня, руководство и ветераны департамента полиции Алматинской области посетили семьи полицейских, погибших, исполняя свой служебный долг.

Стражи порядка, выразив свое почтение супругам и родителям героев, вручили им благодарственные письма, цветы и подарки. А детей коллег стражи порядка порадовали сувенирами и игрушками.

Вдова полковника Айдына Аскарбаева Умит награждена медалью «жена офицера», представленной Советом ветеранов и руководством департамента полиции.

Полицейские, а также молодое поколение блюстителей правопорядка чтят память погибших полицейских. Для них понятие долга, чести, справедливости и мужества – не просто красивые слова, а дело всей жизни.


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Ключевые слова: Алматинская область, Дата, МВД РК, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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