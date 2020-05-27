Специальную медаль для педагогов учредят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев намерен преподавателей сделать известными и уважаемыми людьми в обществе. Об этом он заявил на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поддерживать статус педагогов. Сделать их очень известными, уважаемыми людьми в обществе. Мы учредим специальную медаль – это государственная награда, которая будет посвящена труду наших педагогов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по словам Главы государства, учреждается новая медаль «Халык алгысы», которой также будут награждаться люди, плодотворно работающие в сфере образования, здравоохранения и в социальной сфере.

«В соответствие с моим поручением в течение четырех лет предусмотрено увеличение оплаты труда педагогов в два раза. Важно обеспечить и качество образования. Модернизация педагогического образования должна обеспечить стопроцентное обновление учебных программ, включение специального модуля по IT-компетенциям, современным методикам и технологиям преподавания», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что необходимо поэтапно повышать требования для поступления на педагогические специальности.



