Специальную медаль для педагогов учредят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев намерен преподавателей сделать известными и уважаемыми людьми в обществе. Об этом он заявил на третьем заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поддерживать статус педагогов. Сделать их очень известными, уважаемыми людьми в обществе. Мы учредим специальную медаль – это государственная награда, которая будет посвящена труду наших педагогов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, по словам Главы государства, учреждается новая медаль «Халык алгысы», которой также будут награждаться люди, плодотворно работающие в сфере образования, здравоохранения и в социальной сфере.
«В соответствие с моим поручением в течение четырех лет предусмотрено увеличение оплаты труда педагогов в два раза. Важно обеспечить и качество образования. Модернизация педагогического образования должна обеспечить стопроцентное обновление учебных программ, включение специального модуля по IT-компетенциям, современным методикам и технологиям преподавания», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Президент добавил, что необходимо поэтапно повышать требования для поступления на педагогические специальности.
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