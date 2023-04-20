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Специальная рабочая группа проведет анализ деятельности нефтяных предприятий Жанаозена

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Апреля 2023, 17:13
Специальная рабочая группа проведет анализ деятельности нефтяных предприятий Жанаозена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Жанаозене приступает к работе специальная рабочая группа, сформированная из числа сотрудников «КазМунайГаза», с целью анализа деятельности нефтедобывающих и нефтесервисных предприятий города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Группу в составе 33 различных специалистов возглавил заместитель Председателя Правления КМГ Даулетжан Хасанов.

Как говорится на сайте КМГ, установочное совещание с участниками группы вчера в Астане провел Председатель Правления КМГ Магзум Мирзагалиев. Перед ними поставлены задачи провести встречи с трудовыми коллективами города, ознакомиться с условиями труда работников, закупочной деятельностью и другими аспектами работы предприятий. Отдельно будут рассмотрены жалобы сотрудников местных компаний по предполагаемым фактам нарушения условий договоров, в том числе озвученные бывшими работниками «БерАли Мангистау Company» в ходе заседаний специальной комиссии в Астане.

Кроме того, сообщается, что особое внимание будет уделено выявлению и пресечению коррупционных рисков при проведении закупочных процедур предприятиями Жанаозена по различным видам услуг.

«По итогам анализа, представленным рабочей комиссией, будет сформирован план действий, направленный на устранение актуальных проблем экономического и социального характера», - говорится в сообщении КМГ.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.

«Они хотят, чтобы проигравшая компания выиграла тендер, но это невозможно. Надо в рамках закона делать. Есть тендерные требования, и нужно либо в судебном порядке, либо в юридическом все рассматривать. Так просто требовать – это, как минимум, некорректно. Наша задача – предложить им имеющиеся вакансии, то, что и делают госорганы», - пояснил Алтай Кульгинов.

Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность. Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.

14 апреля сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.


КазМунайГаз   Мангистауская область   Нефть  
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