Специальная пограничная операция: задержаны более 200 нарушителей, изъяты наркотики и оружие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит заседание руководителей пограничных служб и компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания заместитель председателя КНБ РК - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов подвел итоги проведенной специальной пограничной операции «Граница дружбы - 2022».

«Результаты достаточно серьезные. За период проведения операции задержаны 226 нарушителей границы, выявлены более 2 тысяч нарушителей установленных пограничных режимов и миграционного законодательства, изъято из незаконного обращения 68 единиц огнестрельного оружия, 52 тысячи боеприпасов, 590 килограммов различных наркотиков и наркосодержащих веществ, предотвращено 113 фактов провоза контрабанды различных предметов и товаров, в том числе 46 килограммов драгоценных металлов, валюта в сумме более 1 млн долларов США, запрещенная литература и печатная продукция религиозного характера, другие товароматериальные ценности - это 146 тонн ГСМ», - сказал он.

Спикер отметил, что на сегодняшнем заседании будет рассмотрен план работы экспертов пограничных служб компетентных органов государств-членов ШОС на 2024 год. Будет обрабатываться общие позиции по противодействию новым угрозам на рубежах государств-членов Организации.

В мероприятии принимают участие делегации пограничных служб Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, наблюдатели из Беларуси и Монголии, а также региональной антитеррористической структуры ШОС и Совета командующих пограничными войсками государств-участников ШОС.