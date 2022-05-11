11 Мая 2022 18:10

Специальная мониторинговая группа контролирует выполнение поручений Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специальная мониторинговая группа проводит общественный контроль за выполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Специальная мониторинговая группа «Ел намысы», опирающаяся на опыт стран ОЭСР, во взаимодействии с их мониторинговой сетью и использующая их наработанные практики и методы работы по борьбе с коррупцией, поставила перед собой вполне выполнимую задачу – проводить гражданский контроль за выполнением поручений, данных Президентом Республики Казахстан, а также вырабатывать рекомендации Правительству, для обеспечения реализации надежд и ожиданий людей», – сказал председатель группы Рафаэль Гасанов.

По его словам, общественный контроль повысит эффективность проводимой аналитической работы. Для этого нужна общественная активность. Дело заключается не в том, чтобы создавать ажиотаж по любому поводу, а в том, чтобы власть и народ слышали друг друга. Поэтому задачей группы является доведение до Правительства нужд народа и контроль за решением проблем.

Как сообщил Р. Гасанов, в работе группы могут принять участие все активные граждане. В сферу контроля группы входят вопросы, начиная с масштабных реформ, объявленных Президентом, до социальных проблем, в том числе справедливые судебные решения, справедливое проведение выборов, возможность проведения мирных митингов для донесения настроений общества до власти.

Р. Гасанов также подчеркнул, что за четыре месяца работы группы число граждан, принявших участие в ее работе, превысило 1000 человек. Главный штаб группы находится в столице, на областном, районном и сельском уровнях работают представительства.

«Группа не занимается проверкой работы госорганов или ее оценкой, а следит за своевременным решением задач, поставленных перед Правительством. Информация в группу поступает из всех регионов страны. Благодаря этому в краткие сроки были определены наиболее актуальные вопросы в различных сферах, которые не решаются на местах. По всем этим вопросам внесены соответствующие предложения в Правительство», - заключил Р. Гасанов.