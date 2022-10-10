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Специальная комиссия в Казахстане изучает судьбы жертв репрессий

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Октября 2022, 13:46
Специальная комиссия в Казахстане изучает судьбы жертв репрессий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Специальная комиссия приступила к изучению судеб представителей казахской интеллигенции, репрессированных в 30-х годах ХХ века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была создана специальная комиссия, которая занимается изучением судьбы представителей репрессированной казахской интеллигенции. Комиссия уже начала работу на межгосударственном уровне. В ее составе 20 человек. Члены Комиссии имеют право пользоваться архивными материалами и другими сведениями, хранящиеся в нашем Центре», - рассказал журналистам директор Центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

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По его словам, члены Комиссии также могут работать с архивными данными зарубежных стран.

«Надеемся, что в дальнейшем по итогам работы специальной комиссии появятся новые материалы и сведения. Пока рано говорить о результатах работы комиссии, так как материалы еще изучаются. По итогам работы Комиссии можем выпустить большой сборник или монографию», - добавил он.

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Ранее сообщалось, что в столице открылась выездная выставка жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР – в памяти поколения». В Национальном центре рукописей и редких книг представлены уникальные реликвии и стенды о жертвах политических репрессий.

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