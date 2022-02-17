Специальная комиссия будет отслеживать цены на продукты питания в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области цены на продукты питания будет контролировать специально созданная комиссия, 70% которой состоит из депутатов областного маслихата и общественных активистов. Об этом сообщили на заседании комиссии по расследованию схем посредничества во всех цепочках ценообразования на продовольственные товары, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В заседании под председательством заместителя акима Мангистауской области Бекбола Орынбасарова участвовали депутаты областного маслихата, общественные активисты, представители региональных департаментов, акимы городов и районов и руководители местных государственных органов.

Комиссия была создана в соответствии с поручением, данным Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства. Основной задачей комиссии является оперативное реагирование на внешние и внутренние риски дестабилизации уровня инфляции, недопущение необоснованного роста цен, выявление и исключение неэффективных посредников, а также своевременная реализация мер по проверке посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары, в том числе социально значимые.

На повестке дня были рассмотрены три вопроса:

- О новом составе, целях и задачах комиссии по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования на продовольственные товары;

- О сложившейся ситуации на рынке социально значимых продовольственных товаров в городе Актау и Мунайлинском районе;

- Об утверждении положения комиссии по расследованию посреднических схем во всей цепочке ценообразования на продовольственные товары.

Комиссия была проинформирована о новом составе, целях и задачах, сложившейся ситуации на рынке социально значимых продовольственных товаров в регионе. Депутаты областного маслихата и общественники в составе комиссии были разделены на три группы с целью анализа посреднических схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары: по изучению рынка мясомолочной продукции, овощей и зерновых культур. Итоги будут подведены на следующем заседании комиссии.

Кроме того, в каждом регионе создана мониторинговая группа «Народный контроль». На сегодняшний день работают 53 группы, в каждой из которых более 400 человек. 60% членов групп - депутаты маслихатов различных уровней, члены Общественного совета и общественные активисты. В настоящее время организовано более 100 мероприятий.

Напомним, Нурлан Ногаев поручил контролировать цены на социально значимые продукты в Мангистауской области.