Спецгруппу по раскрытию интернет-мошенничеств создали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы создана спецгруппа по раскрытию интернет–мошенничеств. Свыше двух тысяч преступлений в сети выявили полицейские с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, с начала года в городе совершено свыше двух тысяч интернет-мошенничеств.

«Для улучшения взаимодействия по противодействию интернет-мошенничествам с руководителями служб безопасности популярных интернет-ресурсов по продажам и представителями платежных компаний, банков второго уровня проведены встречи. Кроме того, в Департаменте создана специальная следственно-оперативная группа по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий», - отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

Выявляются сайты с мошенническими объявлениями, которые направляются в МВД для блокировки через систему «Кибернадзор». С начала года всего заблокировано 457 аналогичных площадок.

«Мы на постоянной основе информируем общественность о способах совершения интернет-мошенничеств, а также способах их предотвращения», - добавил спикер.

Напомним, полиция задержала двух алматинцев, которые под предлогом продажи элитных вещей в сети Instagram обманывали людей.