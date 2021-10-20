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    14:18, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Спецгруппу по раскрытию интернет-мошенничеств создали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы создана спецгруппа по раскрытию интернет–мошенничеств. Свыше двух тысяч преступлений в сети выявили полицейские с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции, с начала года в городе совершено свыше двух тысяч интернет-мошенничеств.

    «Для улучшения взаимодействия по противодействию интернет-мошенничествам с руководителями служб безопасности популярных интернет-ресурсов по продажам и представителями платежных компаний, банков второго уровня проведены встречи. Кроме того, в Департаменте создана специальная следственно-оперативная группа по раскрытию преступлений в сфере информационных технологий», - отметил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

    Выявляются сайты с мошенническими объявлениями, которые направляются в МВД для блокировки через систему «Кибернадзор». С начала года всего заблокировано 457 аналогичных площадок.

    «Мы на постоянной основе информируем общественность о способах совершения интернет-мошенничеств, а также способах их предотвращения», - добавил спикер.

    Напомним, полиция задержала двух алматинцев, которые под предлогом продажи элитных вещей в сети Instagram обманывали людей.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Интернет Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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