СпецЦОНы перешли на усиленный режим до завершения легализации иностранных авто

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До завершения легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года, остается менее 10 дней. СпецЦОНы и процессинговые центры управлений административной полиции переходят на усиленный режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел РК.

«СпецЦОНы и процессинговые центры управлений административной полиции переходят на усиленный режим работы: с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:30, в субботу с 09:00 до 19:30. C 1 июля прием заявок на легализацию будет остановлен. Однако всем гражданам Казахстана, подавшим заявки до 1 июля, будет предоставлено право легализовать автомобили после указанного срока, при условии соответствия автомобилей предъявляемым требованиям к легализации», - сказано в сообщении ведомства.

Также будет осуществляться государственная регистрация автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза до 1 сентября 2022 года и легализация которых не представляется возможной по причине не снятия с учета автомобиля в стране прежней регистрации, по процедуре временного учета сроком на 5 лет под обязательство об обратном вывозе по истечению указанного срока или прохождении первичной регистрации на условиях легализации, в случае снятия с учета автомобиля по месту прежней регистрации.

«При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки Республики Казахстан (госпошлины за ГРНЗ – 9 660 тенге, СРТС – 4 313 тенге, сбор за обычную регистрацию – 863 тенге). В свидетельстве о регистрации будут указываться записи: временный учет без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан. Регистрационные документы и государственные номерные знаки иностранного государства будут сдаваться на хранение в Госкорпорацию «Правительство для граждан». Если гражданами Казахстана будет принято решение вывезти их за пределы страны, они должны будут сдать СРТС и ГРНЗ Республики Казахстан, после чего им будут возвращены регистрационные документы и ГРНЗ иностранного государства», - дополнили в министерстве.

Также казахстанцам напомнили, что в соответствии с последними изменениями законодательства в области обязательного автострахования и дорожного движения, граждане Казахстана не смогут оформить полис обязательного автострахования на иностранные автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года, а также продлить действующий полис автострахования на автомобили с иностранным учетом, ввезенные до 1 сентября 2022 года и не прошедшие легализацию.

Напоминаем, что в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф в размере 10 МРП. Кроме того, в указанных случаях сотрудники полиции вправе задерживать автомобили и доставлять их на специальные стоянки.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил, что в рамках программы льготного автокредитования будут приобретаться пассажирские автобусы.