СпецЦОНы Казахстана возобновили свою работу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - СпецЦОНы Казахстана работают в штатном режиме после сбоя, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на НАО ГК «Правительство для граждан».

Отметим, 25 мая из-за технических неполадок в информационной системе МВД в спецЦОНах Казахстана были недоступны автоуслуги.

«Наши коллеги устранили неполадки в работе своей системы. Сбой был очень серьезным, и специалисты Министерства внутренних дел провели масштабную работу, чтобы решить проблему в максимально кратчайшие сроки. Мы постараемся оперативно отработать все заявки, которые скопились за время простоя. Еще раз просим прощения за доставленные неудобства», – сказал Адил Кожихов, председатель правления Правительства для граждан.