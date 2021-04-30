СпецЦОНы Казахстана приостановили работу: что делать алматинцам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В работе автоЦОНов Казахстана наблюдаются технические проблемы с серверами. В связи с этим оказание государственных услуг приостановлено. В филиале НАО «Правительство для граждан» по городу Алматы обратились к жителям мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что в настоящий момент наблюдаются технические проблемы с серверами в СпецЦОН, неполадки произошли из-за нагрузки на устаревшее оборудование. На данный момент специалисты АО «НИТ» прилагают все усилия для устранения возникшей ситуации в спецЦОНах.

«Клиенты автоЦОНов города Алматы, которые должны были получить услугу, смогут оформить ее в понедельник по имеющейся брони. Несмотря на выходной день, спецЦОНы будут осуществлять прием граждан. Приносим свои извинения и благодарим за понимание!», - сообщили в филиале ведомства.